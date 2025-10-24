W ostatnich dniach na granicy polsko-białoruskiej doszło do niecodziennego odkrycia. Funkcjonariusze Straży Granicznej natknęli się na podziemny tunel, który miał służyć do nielegalnego przekraczania granicy.

Do zdarzenia doszło 17 października, kiedy to patrol Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zauważył podejrzane elementy w terenie. Tunel rozpoczynał się po białoruskiej stronie granicy i kończył około 20 metrów wewnątrz terytorium Polski. Jego głównym celem było ominięcie nowoczesnej zapory granicznej, która od 2022 roku chroni ten odcinek przed nieautoryzowanymi próbami wejścia.

Nagranie opublikowane przez Straż Graniczną pokazuje bliskie ujęcia wejścia do podkopu oraz jego początkowy odcinek. Wideo szybko obiegło media społecznościowe, podkreślając kreatywność osób próbujących sforsować zabezpieczenia. Służby podkreślają, że takie konstrukcje stanowią poważne ryzyko dla bezpieczeństwa państwa.

To nie pierwszy raz, gdy migranci lub grupy przestępcze próbują wykorzystać podziemne przejścia do przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. We wrześniu bieżącego roku Straż Graniczna informowała o podobnym tunelu, który również został wykopany pod stalową barierą. W tamtym przypadku funkcjonariusze interweniowali w porę, zatrzymując czterech cudzoziemców i zmuszając ich do powrotu na Białoruś.

Sytuacja na granicy pozostaje napięta od kilku lat, głównie za sprawą kryzysu migracyjnego. Polska zbudowała w 2022 roku imponującą zaporę o długości 186 kilometrów i wysokości 5,5 metra. Konstrukcja ta, wykonana ze stali, została dodatkowo wzmocniona poziomymi przęsłami i zwojami drutu kolczastego typu concertina. Uzupełnieniem jest zaawansowana bariera elektroniczna, obejmująca nie tylko lądowe odcinki, ale także rzeki. W minionym roku obie instalacje przeszły modernizację, co miało zwiększyć ich skuteczność w walce z nielegalną migracją.

Dlaczego tunel na granicy z Białorusią to poważne zagrożenie?

Eksperci ds. bezpieczeństwa granicznego wskazują, że takie podkopy nie tylko ułatwiają nielegalne przekraczanie granicy, ale mogą też służyć do przemytu towarów czy nawet działań szpiegowskich. W kontekście geopolitycznym, relacje polsko-białoruskie pozostają skomplikowane, co dodatkowo potęguje znaczenie incydentów. Straż Graniczna apeluje o czujność i zachęca do zgłaszania podejrzanych aktywności w przygranicznych rejonach.

Źródło: Onet