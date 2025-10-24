W Inowrocławiu, w województwie kujawsko-pomorskim, doszło do nietypowego incydentu z udziałem wojskowego drona. Urządzenie spadło na jedną z ulic, powodując szkody materialne. Zdarzenie miało miejsce wieczorem 23 października 2025 roku i nie spowodowało obrażeń u osób postronnych.

Wieczorem 23 października 2025 roku mieszkańcy Inowrocławia w województwie kujawsko-pomorskim stali się świadkami niecodziennego zdarzenia. Wojskowy dron, należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spadł na jedną z ulic miasta, powodując znaczne szkody materialne. Uszkodzone zostały dwa samochody osobowe oraz pobliski budynek. Na szczęście, jak podkreślają władze, nikt nie odniósł obrażeń, a incydent nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Sprawą natychmiast zajęła się Żandarmeria Wojskowa, która prowadzi oficjalne dochodzenie. Przyczyny upadku bezzałogowca bada zespół specjalistów z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła fakty i zapewniła, że współpracuje z instytucjami w celu wyjaśnienia okoliczności. Prezydent Inowrocławia, Arkadiusz Fajok, w oświadczeniu dla mediów uspokoił mieszkańców, podkreślając brak ofiar i minimalne ryzyko dla społeczności.

Jednak nie wszyscy są przekonani o transparentności działań. Poseł PiS Bartosz Kownacki, były wiceminister obrony narodowej, zaalarmował opinię publiczną w mediach społecznościowych. Oskarżył policję o próby zatuszowania incydentu, w tym wyłapywanie osób próbujących dokumentować zdarzenie. Kownacki zaznaczył, że to już drugi przypadek naruszenia strefy lotów poza wyznaczonymi obszarami, co rodzi pytania o bezpieczeństwo operacji wojskowych z użyciem dronów.

PILNE‼️ Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na licznie katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę! pic.twitter.com/FkqV40FSnB — Bartosz Kownacki (@KownackiBartosz) October 23, 2025

Incydenty z udziałem bezzałogowych statków powietrznych stają się coraz częstsze w kontekście rosnącego znaczenia technologii dronowej w siłach zbrojnych. Eksperci podkreślają potrzebę ścisłych procedur, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Mieszkańcy Inowrocławia wyrażają zaniepokojenie, domagając się szybkiego wyjaśnienia i ewentualnych rekompensat za szkody.

Władze apelują o zachowanie ostrożności w okolicach baz wojskowych i monitorują sytuację. Więcej szczegółów na temat bezpieczeństwa lotów dronów wojskowych w Polsce można znaleźć w komunikatach Ministerstwa Obrony Narodowej. Śledźcie naszą stronę dla aktualizacji w tej sprawie.

Źródło: Polsat News