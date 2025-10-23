Wschodni Pacyfik stał się areną zdecydowanych działań amerykańskiej armii przeciwko kartelom narkotykowym. Administracja Donalda Trumpa intensyfikuje walkę z przemytem substancji odurzających, co doprowadziło do dwóch śmiertelnych ataków na łodzie transportujące narkotyki.

Sekretarz Wojny Pete Hegseth ujawnił nowe informacje na temat tych operacji, podkreślając ich znaczenie w globalnej walce z narco-terroryzmem. Według informacji przekazanych przez Pete’a Hegsetha, siły zbrojne USA przeprowadziły precyzyjne uderzenia na dwie łodzie zaangażowane w przemyt narkotyków. Ataki miały miejsce we wschodniej części Oceanu Spokojnego, gdzie przemytnicy często wykorzystują morskie szlaki do transportu nielegalnych substancji. W wyniku tych operacji zginęli wszyscy obecni na pokładach, co podkreśla skalę i determinację amerykańskich działań.

Chociaż dokładna data incydentów nie została podana, operacje te wpisują się w szerszą strategię administracji Trumpa, która klasyfikuje kartel narkotykowe jako organizacje terrorystyczne. Hegseth podkreślił, że takie grupy „nie uciekną przed sprawiedliwością”, co stanowi jasny komunikat dla międzynarodowych syndykatów przestępczych.

Nagranie, o którym wspominają źródła, ma dokumentować jeden z ataków. Chociaż szczegóły wideo nie zostały szerzej opisane, jego istnienie podkreśla transparentność działań USA w tej kampanii. Materiał ten może służyć jako dowód na efektywność wojskowych interwencji przeciwko przemytowi narkotyków na Pacyfiku, budząc jednocześnie dyskusje na temat etyki takich operacji.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

Działania USA nie pozostały bez echa na arenie międzynarodowej. Kolumbia, kraj silnie dotknięty problemem narkotyków, wyraziła sprzeciw wobec tych ataków, argumentując, że mogą one komplikować lokalne wysiłki antynarkotykowe. Z kolei Ekwador poparł inicjatywę, widząc w niej szansę na zmniejszenie wpływu karteli na region.

Administracja Trumpa utrzymuje, że ataki są uzasadnione i stanowią kontynuację długoterminowej walki z handlem narkotykami. Eksperci wskazują, że takie operacje mogą znacząco ograniczyć dostawy substancji odurzających do Stanów Zjednoczonych, ale rodzą pytania o suwerenność morską i potencjalne eskalacje konfliktów.

Źródło: Interia