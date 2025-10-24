W czwartek Legia Warszawa pokonała Szachtar Donieck 2:1 w meczu Ligi Konferencji. Po meczu bramkarz Szachtara w rozmowie z mediami nie gryzł się w język i obraził kibiców Legii.

Z powodu wojny na Ukrainie Szachtar Donieck rozgrywa swoje spotkania domowe w Polsce. Legię podejmowali na stadionie w Krakowie. Jeszcze przed spotkaniem atmosfera była napięta z powodu jednej z flag kibiców Legii z napisem „Wołyń pamiętamy”. W sieci pojawiła się informacja, że przedstawiciele ukraińskiego klubu zabronili wniesienia takiego transparentu.

Ostatecznie, po interwencji przedstawicieli Wisły Kraków, na której stadionie rozgrywano mecz, kibice mogli wnieść flagę i weszli na stadion ok. 30 minuty spotkania.

Kibice Legii nie ograniczyli się jednak do flagi. Podczas meczu wznosili okrzyki uderzające w zbrodniarza Stepana Banderę.

Po meczu do sytuacji odniósł się bramkarz Szachtara Kyrylo Fesyun. 23-letni zawodnik usłyszał od dziennikarza pytanie o kibiców Legii. Odpowiedź na pewno odbije się szerokim echem, bo bramkarz Szachtara obraził kibiców Legii.

„Szczerze to zauważyłem ich (kibiców Legii dop. eMPe) jakoś w 40. minucie. Coś tam usłyszałem. No… jak bydło, szczerze mówiąc” – powiedział bramkarz Szachtara.

Kyrylo Fesyun, bramkarz Szachtara:



– co powiesz o kibicach Legii, którzy nie dopingowali swojego zespołu, a raczej chcieli zrobić na złość Szachtarowi?



– szczerze to zauważyłem ich jakoś w 40. minucie. Coś tam usłyszałem. No… jak bydło, szczerze mówiącpic.twitter.com/iqDWGOj1pt — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 24, 2025

