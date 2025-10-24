Najnowszy sondaż przeprowadzony przez CBOS przynosi sensacyjne wyniki. Szczególnie zaskakuje wysokie poparcie jakie uzyskała partia Brauna. Grzegorz Braun i jego zwolennicy mają powody do zadowolenia.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to największe poparciu uzyskałaby Koalicja Obywatelska. Największa parta z koalicji rządzącej może liczyć na głosy 28,4 proc. głosów ankietowanych.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 23,6 proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Konfederacji, która uzyskała w badaniu 10,9 proc. głosów.

Największym zaskoczeniem staje się jednak wynik Konfederacji Korony Polskiej. Partia Brauna może obecnie liczyć już na głosy aż 9,4 proc. wyborców. Takiego wyniku ta formacja nie zanotowała jeszcze nigdy.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Ich wyniki prezentują się następująco: Lewica – 4,8 proc., Razem – 4,2 proc., Polska 2050 – 2,3 proc., PSL – 2,1 proc.

CBOS zaprezentował również wyniki badania bez uwzględnienia odpowiedzi „trudno powiedzieć” i odmów odpowiedzi. Jak się okazuje, w takim wariancie zyskują wszystkie ugrupowania. Najwięcej wyborców przybyło jednak Prawu i Sprawiedliwości.

Źr. dorzeczy.pl; X