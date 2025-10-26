Najnowsze badania opinii publicznej wskazują na poważne problemy dla koalicji rządzącej pod wodzą Donalda Tuska. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez pracownię Research Partner na panelu Ariadna, aż 52% Polaków uważa, że obecny rząd nie dotrwa do końca kadencji w 2027 roku. To wynik, który może zmusić premiera do przemyślenia strategii i priorytetów.

Badanie, zrealizowane w dniach 17-20 października 2025 na próbie 1082 osób, pokazuje wyraźny podział w społeczeństwie. Tylko 36% respondentów wierzy, że gabinet Tuska utrzyma się przy władzy przez pełną kadencję. Pozostałe 12% nie ma zdania na ten temat. Co ciekawe, prognozy różnią się w zależności od preferencji partyjnych. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (PiS) aż 87% przewiduje wcześniejsze upadki rządu, podczas gdy sympatycy Koalicji Obywatelskiej (KO) w większości (72%) obstawiają stabilność do 2027. Elektorat Trzeciej Drogi i Lewicy jest bardziej podzielony – odpowiednio 49% i 41% nie wierzy w długoterminową trwałość koalicji.

Te dane przeplatają się z innymi październikowymi sondażami. Na przykład, badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski z 18-20 października pokazało PiS na czele z 33,5% poparcia, przed KO (28,6%). Podobne trendy widoczne są w sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (PiS 34%, KO 29%) oraz Opinia24 dla TVN24 (PiS 32%, KO 30%). Średnia z tych badań daje opozycji przewagę rzędu 4-5 punktów procentowych.

Opozycja, na czele z PiS, skutecznie wykorzystuje te słabości. Jarosław Kaczyński w niedawnym wywiadzie dla „Gazety Polskiej” stwierdził, że „koalicja Tuska to chaos i niekompetencja”. Partia buduje narrację wokół „powrotu do normalności”, akcentując programy społeczne jak 800+ czy obniżki podatków dla rodzin. Sondaże partyjne z października potwierdzają ten trend. W badaniu SW Research dla „Newsweeka” PiS osiąga 35%, wyprzedzając KO o 6 pkt. Konfederacja oscyluje wokół 10%, a Polska 2050 i PSL tracą na rzecz większych graczy. To sugeruje, że w przypadku przyspieszonych wyborów, opozycja mogłaby stworzyć większość.

