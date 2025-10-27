W Katowicach doszło do zatrzymania dwóch obywateli Ukrainy, którzy według służb specjalnych prowadzili działalność wywiadowczą na rzecz zagranicznego wywiadu. Sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Sprawa dotyczy kluczowej infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa militarnego Polski.

Szczegóły zatrzymania i zarzutów

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) przeprowadziły wspólną operację, w wyniku której w Katowicach zatrzymano 32-letniego mężczyznę i 34-letnią kobietę pochodzenia ukraińskiego. Podejrzani mieli realizować zadania wywiadowcze, w tym analizę potencjału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz instalację urządzeń do ukrytego monitoringu ważnych obiektów infrastruktury.

Zebrane przez nich dane dotyczyły przede wszystkim żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz elementów infrastruktury krytycznej na terenie Polski. Szczególną uwagę zwracano na systemy transportowe, które służą do logistycznego i wojskowego wsparcia dla Ukrainy w obliczu trwającego konfliktu. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, działania te mogły poważnie zagrozić bezpieczeństwu narodowemu.

Postępowanie sądowe i prokuratorskie

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Zatrzymanym postawiono zarzuty na podstawie artykułu 130 paragraf 3 Kodeksu karnego, który dotyczy szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Sąd, biorąc pod uwagę wagę oskarżeń i ryzyko matactwa, zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Decyzja ta ma na celu zapewnienie prawidłowego toku postępowania i zapobieżenie ewentualnym próbom ucieczki lub wpływu na świadków. Szczegóły operacji pozostają objęte tajemnicą śledztwa, jednak służby podkreślają, że to kolejny przykład skutecznej współpracy między ABW a SKW w walce z zagrożeniami hybrydowymi.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News