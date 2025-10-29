Polskie Siły Powietrzne skutecznie zareagowały na obecność rosyjskiego samolotu rozpoznawczego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim. Do zdarzenia doszło wczoraj, 28 października, gdy para dyżurnych myśliwców MiG-29 dokonała przechwycenia maszyny Ił-20.

Według oficjalnego komunikatu DORSZ, rosyjski Ił-20 realizował misję rozpoznawczą bez uprzednio złożonego planu lotu oraz z wyłączonym transponderem, co narusza międzynarodowe standardy bezpieczeństwa lotniczego. Transponder to urządzenie umożliwiające identyfikację samolotu przez systemy radarowe, a jego wyłączenie komplikuje monitorowanie ruchu powietrznego. Polskie myśliwce, stacjonujące w bazach Sił Powietrznych RP, zostały poderwane w trybie alarmowym, aby zapewnić ochronę przestrzeni powietrznej NATO. Operacja przebiegła bez incydentów, a rosyjska maszyna nie wkroczyła w polską przestrzeń terytorialną.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) monitoruje sytuację i podkreśla, że takie działania wzmacniają gotowość bojową polskich sił. – Nasze myśliwce MiG-29 pozostają kluczowym elementem obrony powietrznej, wyposażone w zaawansowane systemy radarowe i uzbrojenie, co pozwala na szybką reakcję na potencjalne zagrożenia, – stwierdzają eksperci wojskowi. Incydent nie doprowadził do eskalacji, ale wpisuje się w szerszy pattern aktywności rosyjskich sił powietrznych w rejonie Bałtyku.

Podobne zdarzenia nie są nowością. W maju 2025 roku polskie myśliwce przechwyciły rosyjski Su-24, który wykonywał niebezpieczne manewry nad morzem. Z kolei w sierpniu 2024 roku para F-16 eskortowała inny Ił-20, również prowadzący loty rozpoznawcze bez zgłoszenia. Te incydenty, często opisywane w mediach społecznościowych i raportach NATO, wskazują na wzrost aktywności rosyjskiego lotnictwa w pobliżu granic Sojuszu, co jest interpretowane jako próba testowania systemów obronnych.

Region Morza Bałtyckiego jest strategicznie ważny ze względu na bliskość Kaliningradu, rosyjskiej eksklawy, skąd startują wiele misji rozpoznawczych. Eksperci z NATO podkreślają, że takie operacje wzmacniają współpracę między sojusznikami, w tym Polską, Litwą, Łotwą i Estonią, które wspólnie patrolują przestrzeń powietrzną w ramach misji Baltic Air Policing. Polskie MiG-29, choć starsze modele, są regularnie modernizowane i integrują się z nowszymi F-16 oraz nadchodzącymi F-35, co zwiększa efektywność obrony.

Źródło: Interia