Nad koszarami wojsk USA w Estonii pojawił się się tajemniczy dron. Wojskowi otworzyli ogień i skutecznie zestrzelili tajemniczy obiekt. W pobliżu pojawił się jeszcze jeden podobny obiekt, który prawdopodobnie zdołał odlecieć.

Do groźnego incydentu doszło 17 października, ale informacja ujrzała światło dzienne dopiero teraz. Nad koszarami w południowej Estonii wykryto dwa niezidentyfikowane obiekty. Jeden z nich zestrzeliły wojska NATO. Jak podało dowództwo Estońskich Sił Zbrojnych, dron pojawił się w pobliżu kampusu 2. Brygady Piechoty.

Media informują, że wojskowi użyli do ataku specjalnych karabinów antydronowych. Według rzecznika Liisa Vaksmanna, w poszukiwania wraku zaangażowały się także estońskie służby. Niestety, dron przepadł i nie udało się odnaleźć jego pozostałości w przypuszczalnym miejscu upadku.

Rzecznik Vaksmann podkreślił, że szczegóły dotyczące tego typu incydentów nie są ujawniane publicznie. – EDF nie komentuje szczegółowo incydentów związanych z bezpieczeństwem – zaznaczył w rozmowie z „Postimees”.

W koszarach, gdzie doszło do zdarzenia stacjonuje na co dzień 5. Szwadron 7. Pułku Kawalerii Pancernej armii Stanów Zjednoczonych.

Źr. WP