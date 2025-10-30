Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Nie zabrakło komentarzy sugerujących, że polityk szuka azylu w związku z zapowiedzianym wnioskiem prokuratury o jego aresztowanie.
W czwartek Ziobro spotkał się z Orbanem w Budapeszcie. Informację o rozmowie przekazał w sieci sam premier Węgier.
„Dziś spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy” – napisał.
Do sprawy odniósł się również sam Ziobro. „Tydzień temu zapowiadałem, że na zaproszenie jadę do Budapesztu na premierę filmu 'Przejęcie władzy’ red. Tulickiego. Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska – jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki” – napisał były minister.
„W Budapeszcie zostałem zaproszony również na nieplanowane wcześniej spotkanie z premierem Viktorem Orbánem. Rozmawialiśmy o sprawach ogólnopolitycznych. Pogratulowałem mu obrony suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem” – dodał Ziobro.
W Polsce w obozie rządzącym nie zabrakło kpin. Od razu powiązano informację o wyjeździe Ziobry z niedawnym wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze i o aresztowanie go. „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” – kpił Tusk.
Źr. RMF FM; X