Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Nie zabrakło komentarzy sugerujących, że polityk szuka azylu w związku z zapowiedzianym wnioskiem prokuratury o jego aresztowanie.

W czwartek Ziobro spotkał się z Orbanem w Budapeszcie. Informację o rozmowie przekazał w sieci sam premier Węgier.

„Dziś spotkałem się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro w Budapeszcie. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy” – napisał.

🇵🇱 Justice for Poland! The Polish right achieved a tremendous victory in the presidential election. Since then, the pro-Brusselian Polish government has launched a political witch hunt against them.



Do sprawy odniósł się również sam Ziobro. „Tydzień temu zapowiadałem, że na zaproszenie jadę do Budapesztu na premierę filmu 'Przejęcie władzy’ red. Tulickiego. Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska – jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki” – napisał były minister.

„W Budapeszcie zostałem zaproszony również na nieplanowane wcześniej spotkanie z premierem Viktorem Orbánem. Rozmawialiśmy o sprawach ogólnopolitycznych. Pogratulowałem mu obrony suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem” – dodał Ziobro.

W Polsce w obozie rządzącym nie zabrakło kpin. Od razu powiązano informację o wyjeździe Ziobry z niedawnym wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze i o aresztowanie go. „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie” – kpił Tusk.

Źr. RMF FM; X