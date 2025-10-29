Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) wskazuje, że tylko cztery partie mogą liczyć na miejsca w Sejmie. Co ciekawe, z obecnie rządzącej koalicji jest to jedynie największa z formacji, czyli Koalicja Obywatelska.

Gdyby wyniki badania powtórzyły się w dniu wyborów, to największe poparcie zyskała by KO. Sondaż wskazuje, że aż 39 proc. badanych deklaruje chęć głosowania na tę partię. Wynik może zaskakiwać, bo to jedyny sondaż, który wskazuje tak wysokie poparcie dla tej formacji.

Drugie miejsce niezmiennie zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które notuje poparcie na poziomie 28,07 proc. Na trzecim miejscu podium uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 14,26 proc. głosów ankietowanych.

Swoją reprezentację w Sejmie uzyskałaby jeszcze jedynie Konfederacja Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna już niemal w każdym badaniu notuje wyniki powyżej progu wyborczego. Najnowszy sondaż OGP wskazuje, że formacja może liczyć na 6,88 proc. głosów badanych.

Inne partie, w tym wszyscy koalicjanci KO, znalazły się poniżej progu wyborczego: Nowa Lewica (4,48 proc.), Polska 2050 (2,89 proc.), Partia Razem (2,25 proc.) oraz PSL (2,17 proc.).

Badanie OGB przeprowadzono metodą CATI w dniach 23-27 października br., na grupie 1000 respondentów.

Przeczytaj również:

Źr. Interia