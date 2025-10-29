Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował postawę Polski 2050 względem propozycji zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Pomysł Ludowców poparł nawet premier Donald Tusk.

Dwukadencyjność w samorządach wprowadzono za rządów Prawa i Sprawiedliwości. PSL od dawna sprzeciwia się temu rozwiązaniu i obecnie naciska na zniesienie limitu. Pomysł popiera Tusk, a także Czarzasty, choć ten ostatni wcześniej popierał utrzymanie limitu.

Inaczej do sprawy podchodzi jednak Polska 2050, która w ten sposób doprowadziła do kolejnego tarcia w koalicji rządzącej. Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił partię Szymona Hołowni jako „nierozsądną, nieroztropną, niekonstytucyjną i nielojalną wobec wyborców”.

„Liczymy na refleksję ze strony polityków Polski 2050. Jak się nie ma zbyt wielu samorządowców, to pewnie łatwiej zdecydować, że się o tę sferę nie będzie dbało, czy się nie będzie widziało tej sfery” – powiedział Kosiniak-Kamysz. Lider PSL przypomniał, że podczas kampanii wyborczej w 2023 r. Szymon Hołownia podpisał deklarację ws. zniesienia dwukadencyjności.

Na sobotniej konwencji KO nawet sam Donald Tusk opowiedział się za zniesieniem dwukadencyjności. „Gorąco namawiam wszystkich bez wyjątku, ze wszystkich partii – odwołajcie tę niemądrą decyzję PiS-u odnośnie dwukadencyjności w samorządach i pozwólcie ludziom wybierać swoich gospodarzy” – powiedział Tusk.

Źr. dorezczy.pl