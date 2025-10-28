W rozmowie z brytyjskim „The Sunday Times” premier Donald Tusk stwierdził, że młode Polki nie decydują się na dzieci nie z powodów finansowych, lecz kulturowych.

– Chodzi o to, że nie lubią takiego stylu życia, obowiązków, odpowiedzialności — powiedział szef rządu. Jego słowa szybko wywołały falę krytyki w mediach społecznościowych. Pojawiło się wiele komentarzy, które nie stawiają premiera w dobrym świetle.

Dziennikarka Marta Nowak zamieściła na Instagramie emocjonalną odpowiedź, wskazując, że brak odpowiednich warunków mieszkaniowych jest jednym z głównych powodów rezygnacji z powiększenia rodziny. – Tak, chodzi o mieszkania. Jeśli masz jedno dziecko i chciałbyś mieć dwójkę albo masz dwójkę i chciałbyś mieć trójkę, ale nie stać cię na wystarczająco duże mieszkanie, to rezygnujesz — napisała.

Komentarze internautek nie pozostawiały wątpliwości. Wiele z nich wymieniało szereg powodów, dla których odkładają decyzję o macierzyństwie, takich jak brak poczucia bezpieczeństwa, kryzys klimatyczny czy trudności zawodowe po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Dane z badań CBOS z 2023 roku wskazują, że ponad połowa Polaków ma mniej dzieci, niż by chciała. Najczęstszą deklarowaną liczbą potomstwa była dwójka dzieci, jednak wiele osób nie może sobie na to pozwolić z powodu trudnej sytuacji mieszkaniowej czy zawodowej.

Przeczytaj również: