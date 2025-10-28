Premier Donald Tusk ogłosił, że Polska planuje otworzyć dwa przejścia graniczne z Białorusią — w Bobrownikach i Kuźnicy — jeszcze w listopadzie 2025 roku. Zapowiedź padła podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku.

– Będziemy gotowi jeszcze w tym roku, powiem więcej, jeszcze w listopadzie, do otwarcia dwóch przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy – powiedział szef rządu Donald Tusk. Dodał, że w przypadku przejścia w Kuźnicy, ze względu na trwające prace nad nawierzchnią drogi S19, do końca roku otwarcie będzie dotyczyć tylko pojazdów o masie do 3,5 tony.

Premier zaznaczył również, że w przypadku przejścia w Połowcach, ze względu na obecność wojskowego obozu, nie można na razie podać szczegółowych informacji dotyczących jego otwarcia.

Premier Tusk podkreślił, że decyzja o otwarciu przejść granicznych ma na celu nie tylko ułatwienie przepływu towarów i osób, ale również wzmocnienie współpracy transgranicznej i bezpieczeństwa regionu. Zapowiedź ta pokazuje determinację rządu w przywracaniu normalnego funkcjonowania granic w obliczu wyzwań związanych z sąsiadem ze wschodu.

Równocześnie premier zwrócił uwagę, że przygotowania do otwarcia przejść granicznych obejmują nie tylko infrastrukturę drogową, ale także wzmocnienie służb granicznych i usprawnienie procedur kontrolnych. Ma to zapewnić płynny ruch i bezpieczeństwo zarówno dla kierowców, jak i pieszych przekraczających granicę.

