Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wskazuje, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska będzie miała jednak problem z utworzeniem rządu. Tylko Lewica notuje wynik powyżej progu wyborczego.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Na partie pod wodzą Donalda Tuska chęć głosowania zadeklarowało 30,4 proc. badanych, czyli o 1,7 pkt proc., niż wskazywał poprzedni sondaż.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 27,6 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.). W poprzednim miesiącu obydwa ugrupowania miały niemal wyrównane wyniki.

Trzecie miejsce na podium niezmiennie należy do Konfederacji, która cieszy się poparciem 15 proc. badanych. Oznacza to wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu z wynikiem wskazywanym przez poprzedni sondaż.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze Nowa Lewica z poparciem 6,7 proc. respondentów (spadek o 0,9 pkt proc.) i Konfederacja Korony Polskiej z 5,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.).

Poniżej progu wyborczego uplasowały się: PSL z 4,1 proc. (poparcie bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca), Partia Razem z 4 proc. poparcia (wzrost o 1,4 pkt proc.) i Polska 2050 z 1,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc. od ostatniego badania).

Źr. dorzeczy.pl