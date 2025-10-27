Prezydent Karol Nawrocki ostrzegł przed próbą ograniczenia wolności słowa w Polsce. Zwrócił uwagę, że dzieje się to „pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją”, które mają uzasadniać wprowadzenie nowej ustawy.

Karol Nawrocki na portalu X opublikował wpis, w którym przypominał, że niebawem pod obrady Sejmu trafi ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw.

„Dzisiaj upływa termin zgłoszeń na wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw” – rozpoczął swój wpis prezydent.

„Pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją rząd chce ograniczyć wolność słowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu blokowania wypowiedzi arbitralnymi decyzjami administracyjnymi urzędników. Nie tak to powinno wyglądać” – ocenił Nawrocki. „Warto zabrać głos, zanim spróbują zabrać go Tobie” – dodał.

