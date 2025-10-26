Prezes PiS w wystąpieniu na kongresie programowym swojej partii żartował i kpił z odbywającej się w sobotę konwencji KO. Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska i Nowoczesna połączyły się w jedną formację pod szyldem Koalicji Obywatelskiej.

Nie milkną echa weekendowych konwencji PiS-u w Katowicach i KO w Warszawie. Z połączenia PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej powstała jedna partia pod znaną już wcześniej nazwą Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem PiS zorganizował duży kongres programowy, który w założeniu liderów partii stanie się początkiem wypracowania nowego programu.

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński odniósł się do konwencji konkurencji politycznej. Nie szczędził kpin i żartów z rywali. „Jedna partia, która niewątpliwie istnieje i jest dużą partią, czasem ma wysokie notowania, połączyła się z dwoma innymi, które też istnieją tylko dyskretnie” – mówił ze śmiechem prezes PiS. Widownia zgromadzona na sali wybuchła śmiechem.

„Otóż te dwie dyskretne partie połączyły się z tą jedną niedyskretną. I zdecydowano się na nową nazwę, tą samą, która była przedtem. Czegoś takiego nie było. Oni są pierwsi, naprawdę! Także gratuluję” – kpił dalej Kaczyński.

