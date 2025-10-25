Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w mediach społecznościowych podsumował zmianę nazwy PO. Były premier porównał działania swojej formacji z tymi, które podejmuje Koalicja Obywatelska.

„Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie” – napisał Kaczyński na platformie X.

„Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność” – podsumował Kaczyński.

Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach. My o Polsce, oni o sobie. Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 25, 2025

W sobotę o godz. 12 w Warszawie rozpoczęła się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której rozpocznie się proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Wszystkie trzy formacje połączą się w nową partię o znanej nazwie Koalicja Obywatelska.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; X