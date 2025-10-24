Donald Tusk skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziane podczas kongresu PiS w Katowicach. Premier przytoczył przy tym słowa… swojej sąsiadki.

Kaczyński, podczas kongresu PiS w Katowicach, wypowiedział słowa, które odbiły się bardzo szerokim echem. – Jedna z nich, niemiecko-brukselska, zakłada powstanie państwa hegemonialnego – oznajmił prezes partii, która obecnie pozostaje w opozycji do rządu Donalda Tuska.

Kaczyński uważa, że wydarzenia, które obserwujemy po II wojnie światowej mają prowadzić do wielkiego zwycięstwa Niemiec i powstania „czegoś w rodzaju nowego imperium”. – Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie – nie – powiedział.

Wypowiedź Kaczyńskiego skomentował premier Donald Tusk, który – jak to ma w zwyczaju – zamieścił wpis na platformie społecznościowej „X”. Odniósł się tam do słów Kaczyńskiego, który nie bawił się w dyplomację.

– ” 'Niemcy i Francja chcą nam zabrać państwo’ – ogłosił Jarosław Kaczyński – napisał szef polskiego rządu na swoim profilu społecznościowym, a za chwilę przytoczył słowa… swojej sąsiadki. – Sąsiadka mówi o takich przypadkach, że wariat albo ruski agent – stwierdził.

