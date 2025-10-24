Na trasie S6 na wysokości węzła Bożepole, na terenie gminy Łęczyce, miał miejsce tragiczny wypadek drogowy. Na skutek zderzenia trzech samochodów ciężarowych i jednego osobowego jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

Na miejscu tragicznego wypadku pracują policjanci. Zabezpieczają teren zdarzenia i ustalają jego okoliczności. Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu, a inną – w bardzo ciężkim stanie – przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala.

Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana i nieprzejezdna.

Objazdy wyznaczono dla samochodów osobowych. Natomiast ruch samochodów ciężarowych odbywa się wahadłowo tylko na wyłączonym odcinku drogi – w miejscu wypadku, pod nadzorem policjantów.

Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy, aby ustalić dokładny przebieg zdarzeń.

fot. facebook/Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Źr. Policja; RMF FM