Na trasie S6 na wysokości węzła Bożepole, na terenie gminy Łęczyce, miał miejsce tragiczny wypadek drogowy. Na skutek zderzenia trzech samochodów ciężarowych i jednego osobowego jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala.
Na miejscu tragicznego wypadku pracują policjanci. Zabezpieczają teren zdarzenia i ustalają jego okoliczności. Niestety, jedna osoba zginęła na miejscu, a inną – w bardzo ciężkim stanie – przetransportowano śmigłowcem LPR do szpitala.
Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana i nieprzejezdna.
Objazdy wyznaczono dla samochodów osobowych. Natomiast ruch samochodów ciężarowych odbywa się wahadłowo tylko na wyłączonym odcinku drogi – w miejscu wypadku, pod nadzorem policjantów.
Policjanci zabezpieczają materiał dowodowy, aby ustalić dokładny przebieg zdarzeń.
Źr. Policja; RMF FM