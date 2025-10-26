Premier Donald Tusk w wywiadzie dla brytyjskich mediów ostrzegał przed zagrożeniem ze strony Rosji. Szef polskiego rządu zapewnił, że jeśli dojdzie do otwartego konfliktu, to Wielkiej Brytanii on nie ominie.

„Nie mam wątpliwości, że Ukraina przetrwa jako niepodległe państwo” – powiedział Tusk w rozmowie z „Sunday Times”. „Teraz najważniejsze pytanie brzmi, ile jeszcze będzie ofiar. Prezydent Zełenski powiedział mi w czwartek, że ma nadzieję, iż wojna nie potrwa dziesięciu lat, ale Ukraina jest gotowa walczyć jeszcze dwa, trzy lata” – dodał.

Tusk zwrócił uwagę, że jeśli Rosjanie rozmieszczą rakiety balistyczne Oriesznik na Białorusi lub w Królewcu, to mogą z łatwością wystrzelić głowicę nuklearną, której celem stanie się dowolna stolica europejska, w tym Londyn. „Dlatego nie możecie żyć w słodkiej iluzji, (…) że to nie wasza wojna” – powiedział.

Szef polskiego rządu przyznał, że czuje „gorzką satysfakcję”, bo przez lata ostrzegał przed Rosją. „Mówimy o końcu ery złudzeń w Europie. Obawiam się, że jest za późno. Za późno, żeby dobrze przygotować się na wszystkie zagrożenia, ale nie jest za późno, żeby móc przetrwać. (…) Polski sposób myślenia powinien stać się sposobem paneuropejskim” – powiedział Tusk.

„Należy wykorzystać ten wyjątkowy moment, ale też dziś bardzo krytyczny dla Ukrainy, (…) ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu najbliższych pięciu, siedmiu lat Polska będzie liderem tej części Europy. Razem z Ukrainą możemy być naprawdę bezpieczni i nikt, nawet Rosja, nie będzie miał szansy, żeby nam coś zrobić” – kontynuował Tusk.

„Nie wierzcie, że Putin jest jakąś niezwykłą osobowością, magikiem mającym magnetyzm czy charyzmę. (…) To wyjątkowo zwyczajna i prosta osoba. Rozmowy z nim nie są interesujące. On ma bardzo prosty sposób myślenia i zawsze chodzi w nich o to, kto ma większą władzę i kto jest gotów użyć jej przeciwko niemu” – powiedział Tusk.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News