Posłanka i wiceminister edukacji narodowej Joanna Mucha oficjalnie ogłosiła swoją kandydaturę na stanowisko przewodniczącej partii Polska 2050. To odpowiedź na decyzję Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, który nie będzie ubiegał się o ponowną reelekcję.

„Chcę wygrać te wybory” – ambitna deklaracja Joanny Muchy

W emocjonalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Joanna Mucha nie zostawiła wątpliwości co do swoich zamiarów. „Nie tylko wystartuję, ale chcę wygrać te wybory dla nas, dla Polski 2050. Przywrócić nam nasze miejsce na scenie politycznej” – stwierdziła posłanka, podkreślając, że każde doświadczenie z ostatnich lat przygotowało ją do tej roli. „Kocham wyzwania” – dodała, zapowiadając spotkania z działaczami w regionach i głęboką dyskusję o przyszłości ugrupowania.

Mucha, doktor ekonomii z doświadczeniem w ochronie zdrowia, dołączyła do Polski 2050 w 2021 roku, przechodząc z Platformy Obywatelskiej. Jako wiceminister odpowiadała za kluczowe reformy w edukacji, co wzmacnia jej pozycję w partii. Jej wizja? Powrót do korzeni ruchu – realizacji konkretnego programu, skupionego na potrzebach Polaków, bez rozpraszania się bieżącymi sporami koalicyjnymi.

Ostra rywalizacja: Petru proponuje debatę, kolejni chętni w kolejce

Kandydatura Muchy spotyka się z natychmiastową reakcją. Ryszard Petru, poseł i były lider Nowoczesnej, który zebrał już wymagane 84 podpisy, zaproponował publiczną debatę na X. „Porozmawiajmy o tym, jak odzyskać wyborców” – napisał, zapraszając do dyskusji o programie, koalicji i odbudowie zaufania. Innymi potencjalnymi kandydatami jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Hennig-Kloska czy Michała Kobosko.

Polska 2050 w sondażach: poniżej progu, czas na odbudowę

Najnowsze badania nie są łaskawe. W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Polska 2050 notuje zaledwie 1,3 proc. poparcia, podobnie w innych badaniach Opinia24 czy OGB – partia ląduje poza progiem wyborczym. Trzecia Droga jako całość traci impet, podczas gdy KO i PiS dominują. Mucha widzi ratunek w samodzielnym starcie w 2027 roku pod szyldem Polski 2050. „Będę na to naciskała” – deklaruje, planując zmiany w narracji politycznej, by skuteczniej konkurować z „alt-prawicą” i wzmocnić koalicję poprzez regularne spotkania liderów.

Źródło: TVN24