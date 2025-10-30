W odpowiedzi na eskalację konfliktu na Ukrainie, dwa polskie lotniska – w Lublinie i Radomiu – zostały tymczasowo wyłączone z użytku cywilnego. Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i swobody działań dla lotnictwa wojskowego.

Przed godziną 6 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP ogłosiło na platformie X rozpoczęcie operacji lotniczych przez polskie i sojusznicze siły powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej. Te działania mają charakter prewencyjny i skupiają się na ochronie obszarów przygranicznych, narażonych na potencjalne zagrożenia związane z konfliktem. W ramach odpowiedzi zmobilizowano myśliwce, co jest standardową procedurą w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Polskie siły zbrojne, wsparte przez sojuszników z NATO, monitorują sytuację na bieżąco, zapewniając, że przestrzeń powietrzna pozostaje bezpieczna. Brak szczegółów dotyczących typów samolotów czy zakresu operacji wskazuje na poufny charakter tych działań, ale podkreśla gotowość Polski do obrony suwerenności w obliczu zewnętrznych zagrożeń.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74Ug — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025

Zamknięcie lotnisk w Lublinie i Radomiu bezpośrednio wpływa na loty cywilne, powodując ich zawieszenie na czas trwania operacji wojskowych. Pasażerowie planujący podróże przez te porty powinni monitorować komunikaty przewoźników lotniczych, takich jak Ryanair czy Wizz Air, które często obsługują te trasy. Chociaż nie podano informacji o alternatywnych lotniskach czy rekompensatach, sytuacja może prowadzić do opóźnień lub przekierowań na większe huby, jak Warszawa-Chopin czy Kraków-Balice.

Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań — PANSA (@PANSA_PL) October 30, 2025

