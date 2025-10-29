W gminie Borki w powiecie radzyńskim na Lubelszczyźnie rozegrała się tragedia rodzinna. Jak informuje radio RMF FM, 17-latek z obrażeniami zmarł w szpitalu. W związku z tą sprawą policja zatrzymała jego 13-letniego brata.

W środę rano na miejscu zdarzenia pojawiły się służby ratunkowe i policja. Na miejscu znajdował się 17-latek z ciężkimi obrażeniami kłutymi i ciętymi. Ratownicy natychmiast przystąpili do działań i zabrali rannego do szpitala.

Jednocześnie interweniujący na miejscu policjanci zatrzymali 13-letniego brata ofiary.

Kilka godzin później pojawiła się tragiczna informacja o tym, że 17-latek zmarł w szpitalu.

Dokładne okoliczności tragedii nie są znane. Wiadomo jednak, że losem 13-latka zajmie się teraz sąd rodzinny. Chłopiec aktualnie przebywa w izbie dziecka i na czwartek zaplanowano jego przesłuchanie.

Źr. RMF FM