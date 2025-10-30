Do niespotykanych scen doszło w restauracji, w której nowa burmistrz Dusznik-Zdroju Urszula Karpowicz spotkała się z radnym Jarosławem Kwolkiem. Rozmowa przerodziła się w szarpaninę i doszło do rękoczynów. Nagranie obiegło sieć.

Media obiegło nagranie ze zdarzenia, do jakiego doszło w środę wieczorem w Dusznikach-Zdroju. W niedzielę nową burmistrz została Urszula Karpowicz, która po wyborze chciała spotkać się ze wszystkimi radnymi. Jeden z nich, Jarosław Kwolek poprosił jednak o spotkanie w cztery oczy.

Jak informuje radio RMF FM, dalszy przebieg spotkania obie strony relacjonują odmiennie. Radny twierdzi, że Karpowicz zabrała mu „ołówkiem wypisane rzeczy związane z wnioskami do budżetu na 2026 rok”. Burmistrz zapewnia jednak, że Kwolek chciał załatwić prywatne sprawy. „Wyciągnął kartkę, którą mi przekazał. Odczytałam głośno treść – ‘Sekretarz gminy zostaje w urzędzie’ – i schowałam ją do torebki. Wówczas radny zaatakował mnie, zaczął szarpać torebkę, w której była schowana kartka” – relacjonuje przedstawicielka miasta w oświadczeniu. Dotychczasowym sekretarzem gminy była żona Kwolka.

Radny oskarża burmistrz o pobicie. „Podczas próby odbioru moich notatek otrzymałem prawy sierpowy w szczękę, co widać jeszcze na mojej brodzie (…). Jestem zdruzgotany tą sytuacją” – stwierdził w rozmowie z lokalnym portalem Kwolek. Obie strony zapowiedziały zawiadomienie służb.

Źr. RMF FM; YouTube