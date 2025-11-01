W Wielkopolsce doszło do dramatycznego zdarzenia podczas halloweenowych obchodów. 7-letni chłopiec stracił życie po potrąceniu przez samochód w Zdunach. Incydent podkreśla ryzyka związane z zabawą przy drogach i apeluje o większą ostrożność.

Do tragedii doszło w piątek wieczorem, około godziny 20:16, na ulicy Ostrowskiej w Zdunach (powiat krotoszyński). Według wstępnych ustaleń policji, dziecko wysiadło z zaparkowanego pojazdu i niespodziewanie wbiegło na jezdnię, gdzie zostało uderzone przez nadjeżdżający samochód. Chłopiec, uczestniczący w halloweenowej zabawie z rodziną, stracił przytomność na miejscu.

Ratownicy medyczni szybko interweniowali, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Mimo wysiłków lekarzy, 7-latek zmarł około godziny 23:30.

Kierująca pojazdem 47-letnia kobieta była trzeźwa, podobnie jak opiekunka chłopca. Policja wykluczyła na razie udział alkoholu w zdarzeniu. Okoliczności wypadku bada prokuratura, która analizuje, czy do tragedii przyczyniły się czynniki zewnętrzne, takie jak słaba widoczność czy brak odpowiedniego nadzoru nad dziećmi podczas zabawy.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News