W kluczowym rozwoju na froncie wsparcia militarnego dla Kijowa, Pentagon przekazał oficjalną decyzję w sprawie rakiet manewrujących Tomahawk dla Ukrainy.

Amerykański Departament Obrony zakończył ocenę ryzyka i stwierdził, że dostawa rakiet Tomahawk nie zagrozi gotowości bojowej Stanów Zjednoczonych. Pociski te, znane z precyzji i zasięgu przekraczającego 2500 kilometrów, mogłyby umożliwić Ukrainie uderzenia na strategiczne cele w głębi terytorium przeciwnika – w tym na kluczowe instalacje wojskowe Rosji.Według doniesień medialnych, zgoda Pentagonu została przekazana Białemu Domowi, co sugeruje, że ostateczna decyzja polityczna może zapaść w najbliższych dniach. Eksperci podkreślają, że taki krok to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie Kijowa na broń zdolną do zmiany dynamiki wojny.

Kluczowe cechy rakiet Tomahawk

Zasięg Tomahawków to około 2800 km – idealne do ataków na Moskwę czy Petersburg. System GPS i inercyjny nawigacja zapewniają trafienie w cel o promieniu 10 metrów. Rakiety są supersoniczne, z możliwością omijania obrony przeciwlotniczej. Decyzja Pentagonu pojawia się w momencie, gdy prezydent Donald Trump – ponownie u władzy od 2025 r. – balansuje między wsparciem sojusznika a unikaniem bezpośredniej konfrontacji z Kremlem. Wcześniejsze rozmowy z Wołodymyrem Zełenskimm nie przyniosły obietnic dostaw, ale obecna aprobata techniczna zmienia sytuację.

Ukraińskie dowództwo od miesięcy apelowało o długodystansową broń artyleryjską, argumentując, że ograniczenia na użycie zachodnich systemów uniemożliwiają skuteczne kontrataki. Rosja ostrzegała, że takie dostawy będą postrzegane jako eskalacja, grożąc odwetem. Eksperci oceniają, że -Tomahawki dadzą Ukrainie przewagę asymetryczną, zmuszając Rosję do rozmieszczenia sił obronnych daleko od frontu – komentuje analityk wojskowy z think tanku Atlantic Council.

