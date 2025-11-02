W dynamicznym krajobrazie polskiej polityki, gdzie sojusze mogą decydować o przyszłości rządu, europoseł PiS Patryk Jaki rzuca nowe światło na potencjalną współpracę z Konfederacją. W najnowszym wywiadzie polityk podkreśla, że taka koalicja jest realna, ale tylko pod jednym, zdecydowanym warunkiem – dojrzałym podejściem do polityki zagranicznej.

Podczas rozmowy w programie telewizyjnym Patryk Jaki zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby wejść w alians z Konfederacją, aby zapobiec powrotowi Donalda Tuska do władzy. Jednak kluczowym elementem takiej współpracy musi być realistyczna strategia międzynarodowa. Jaki krytykował obecne stanowisko Konfederacji w kwestiach takich jak wsparcie dla Ukrainy, porównując je do niedojrzałego zachowania. Podkreślił, że Polska, położona w „strefie zgniotu” geopolitycznego, potrzebuje silnych narzędzi suwerenności, a nie wrogości wobec sojuszników.

Europoseł PiS argumentował, że bez mądrej polityki zagranicznej, koalicja mogłaby osłabić pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wskazał na ryzyka, takie jak potencjalne wycofanie wojsk amerykańskich czy porzucenie przez kraje UE w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. – Tylko polityka PiS może uratować gospodarkę, ale samodzielne rządy nie zawsze są możliwe – tłumaczył Jaki, dodając, że Konfederacja powinna unikać dominacji w sprawach geopolitycznych, gdzie brakuje jej konkretnych rozwiązań.

Ta deklaracja Jakiego może być poważnym wyzwaniem dla Koalicji Obywatelskiej, która według polityka PiS brakuje narzędzi do obrony polskich interesów. Krytyka obejmuje również brak wolnego rynku usług w UE, co ogranicza rozwój kraju, oraz ostrzeżenie przed przyjęciem euro jako osłabiającym gospodarkę. Jaki wspomniał o „partii pruskiej” w Polsce, reprezentującej obce interesy, co podkreśla potrzebę skupienia na gospodarczym aspekcie integracji europejskiej.

Źródło: Polsat News