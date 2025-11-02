W niedzielny wieczór w województwie wielkopolskim doszło do dramatycznego incydentu z użyciem broni palnej. Na prywatnej posesji w Smogorzewie, niedaleko Gostynia, padły strzały, co spowodowało natychmiastową reakcję służb.
Policja prowadzi obecnie intensywną obławę za uczestnikami zdarzenia, co budzi niepokój wśród lokalnej społeczności.Do zdarzenia doszło po godzinie 20:00, gdy na leśnej drodze pojawiło się kilka pojazdów.
Według wstępnych ustaleń, na terenie posesji znajdował się magazyn z bronią i amunicją, co mogło być przyczyną konfliktu. Jeden z samochodów został znaleziony przewrócony w rowie, a na miejscu interweniowały patrole policyjne.
Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, z których dwóch odniosło lekkie obrażenia. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala na badania.Policja z Gostynia potwierdziła, że obława trwa w okolicach Piasków, gdzie widziano uciekające pojazdy.
Śledczy badają okoliczności zdarzenia, w tym możliwe powiązania z nielegalnym handlem bronią. Na razie nie ujawniono tożsamości zatrzymanych ani motywów ich działań. Mieszkańcy regionu zostali poinformowani o wzmożonych patrolach i proszeni o zgłaszanie podejrzanych obserwacji.
Źródło: Onet