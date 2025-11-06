Sejmowa komisja regulaminowa zaakceptowała wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze. Decyzja ta otwiera drogę do pociągnięcia polityka do odpowiedzialności karnej w związku z podejrzeniami o poważne nadużycia finansowe.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji regulaminowej, które dotyczyło wniosku złożonego przez prokuraturę pod koniec października, nie zabrakło kontrowersji. Jako pierwszy głos zabrał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Śliwka, który zgłosił wniosek formalny o uznanie dokumentu za wadliwy. Argumentował, że wniosek został przygotowany przez osobę nieposiadającą odpowiednich uprawnień, co jego zdaniem uniemożliwia dalsze procedowanie. Poparł go pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, podkreślając aspekt formalnych niedociągnięć. Jednakże komisja odrzuciła ten wniosek zdecydowaną większością głosów, umożliwiając kontynuację obrad.

Następnie prokurator Piotr Woźniak szczegółowo omówił podstawy wniosku o uchylenie immunitetu. Podkreślił liczne nieprawidłowości związane z gospodarowaniem środkami z Funduszu Sprawiedliwości, w tym zarzuty dotyczące ukrywania kluczowych dokumentów. Jak wyjaśnił, materiały te zostały odkryte podczas przeszukań przeprowadzonych w marcu 2024 roku w miejscach związanych z Ziobrą oraz byłym wiceministrem Marcinem Romanowskim, w tym w ich mieszkaniach i pojazdach.

Reakcje i Dalsze Kroki

Decyzja komisji regulaminowej spotkała się z mieszanymi reakcjami. Zwolennicy Ziobry z kręgów prawicowych krytykują postępowanie jako motywowane politycznie, podczas gdy opozycja widzi w nim krok ku rozliczeniu poprzedniej władzy. Sam Ziobro nie komentował sprawy publicznie w ostatnim czasie, ale jego pełnomocnicy zapowiadają obronę przed zarzutami.

Teraz sprawa trafi pod obrady całego Sejmu, gdzie posłowie zdecydują o losie immunitetu. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, otworzy to drogę do procesu sądowego. Obserwatorzy polityczni przewidują, że głosowanie może stać się testem dla koalicji rządzącej i opozycji.

