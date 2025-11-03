W napiętej atmosferze stosunków polsko-białoruskich, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret wprowadzający surowe ograniczenia dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce i na Litwie.

Ten krok, postrzegany jako bezpośrednia odpowiedź na decyzje Warszawy i Wilna o zamknięciu granic, może znacząco zakłócić międzynarodowy transport towarowy i pogłębić kryzys w relacjach bilateralnych. W dobie rosnącego napięcia geopolitycznego, zakaz ten staje się kolejnym elementem gry siłowej na wschodniej flance Europy.

Dekret, który wejdzie w życie natychmiast po publikacji, obejmuje całkowity zakaz wjazdu na terytorium Białorusi dla ciężarówek, traktorów oraz przyczep zarejestrowanych w Polsce i na Litwie. Dodatkowo, ograniczenia dotkną również samochodów osobowych z polskimi tablicami, jeśli są one wykorzystywane do międzynarodowego transportu towarów na podstawie specjalnych dokumentów celnych. Restrykcje te mają obowiązywać aż do końca 2027 roku, co daje im długoterminowy charakter i sugeruje, że Mińsk nie planuje szybkiego odwilży w relacjach.

Eksperci wskazują, że decyzja ta jest symetryczną reakcją na działania Polski i Litwy, które w ostatnich latach zamknęły kluczowe przejścia graniczne. Powodem tych zamknięć były incydenty związane z balonami meteorologicznymi i przemytniczymi, które regularnie naruszały przestrzeń powietrzną obu krajów. Białoruś, oskarżana o celowe prowokacje, teraz kontratakuje, ograniczając dostęp do swoich dróg dla pojazdów z tych państw.

Wpływ na Gospodarkę i Handel Międzynarodowy

Konsekwencje dekretu mogą być daleko idące, szczególnie dla sektora logistycznego. Wiele firm transportowych, które obsługują szlaki z Chin do Unii Europejskiej przez Rosję i Białoruś, ma pojazdy zarejestrowane właśnie w Polsce lub krajach bałtyckich. Te przedsiębiorstwa często zatrudniają kierowców z Azji Środkowej, Gruzji czy Ukrainy, co czyni je kluczowymi graczami w globalnym łańcuchu dostaw. Zakaz może spowodować przestoje, wzrost kosztów transportu i konieczność szukania alternatywnych tras, co w efekcie podniesie ceny towarów.

