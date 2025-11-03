W polskim środowisku politycznym narasta napięcie między Konfederacją a przedstawicielami PiS. Europoseł Patryk Jaki zasugerował możliwość współpracy z Konfederacją, ale pod warunkiem zmiany ich podejścia do spraw międzynarodowych. W odpowiedzi sekretarz Konfederacji, Krzysztof Rzońca, nie szczędził ostrych słów, określając polityków z obozu Jakiego mianem „frajerów”.

Jaki, w trakcie rozmowy w programie „Polityczny WF z gościem”, podkreślił, że koalicja z Konfederacją mogłaby być rozważana jedynie w sytuacji, gdy alternatywą byłoby dojście do władzy Donalda Tuska. Polityk PiS skrytykował jednak Konfederację za lekceważące stanowisko wobec Ukrainy, mimo błędów popełnianych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. – To dziecinada i przedszkole w polityce zagranicznej – ocenił Jaki, dodając, że Polska, leżąca w „strefie zgniotu”, potrzebuje dojrzałej strategii międzynarodowej.

Riposta Konfederacji nie kazała na siebie czekać. Krzysztof Rzońca w komentarzu dla mediów oskarżył Jakiego o nawyk kapitulacji i brak suwerenności. – Patryk Jaki, przyzwyczajony do politycznych ustępstw, nie powinien stawiać warunków Konfederacji – stwierdził sekretarz partii. Rzońca przypomniał o dawnej roli Suwerennej Polski (partii Zbigniewa Ziobry) jako „przystawki” PiS, która utraciła niezależność. – Grupa krzykaczy i politycznych frajerów, która tylko protestowała przeciwko własnemu rządowi, nie będzie nas pouczać – dodał, odnosząc się do krytyki polityki Mateusza Morawieckiego wobec Brukseli.

Konfederacja pozycjonuje się jako realna alternatywa dla duopolu PiS-PO, zwanego POPiS-em. Rzońca podkreślił, że partia nie ulegnie szantażom Jarosława Kaczyńskiego czy Tuska i skupi się na realizacji własnego programu dla Polaków. – Politycy PiS są już nudni – raz mówią o naszym sojuszu z Tuskiem, raz chcą z nami koalicji – ironizował.

Źródło: Polsat News