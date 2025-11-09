W ostatnich latach Polska była symbolem solidarności z Ukrainą, szczególnie po rosyjskiej inwazji w 2022 roku. Jednak najnowsze dane wskazują na wyraźny zwrot w nastrojach społecznych. Rosnąca wrogość wobec Ukraińców w Polsce staje się coraz bardziej widoczna, zarówno w mediach, jak i w codziennym życiu.

Według najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z października, poparcie dla przyjmowania uchodźców z Ukrainy spadło do rekordowo niskiego poziomu 48 procent. To najgorszy wynik od czasu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Jeszcze na początku 2022 roku, tuż po wybuchu pełnoskalowej wojny, aż 94 procent Polaków popierało przyjmowanie Ukraińców. Dziś sytuacja jest diametralnie inna – 45 procent respondentów sprzeciwia się dalszej pomocy, co stanowi najwyższy poziom opozycji w historii badań.

Co więcej, aż 50 procent ankietowanych uważa, że państwo polskie udziela zbyt dużej pomocy Ukraińcom. Te statystyki odzwierciedlają zmęczenie społeczeństwa długotrwałym konfliktem na Wschodzie oraz obawy ekonomiczne. Eksperci wskazują, że fala entuzjazmu z początków wojny wyczerpała się, a w jej miejsce wkroczyły frustracje związane z obciążeniem systemu socjalnego i rynku pracy.

Zmiana nastrojów nie ogranicza się do sondaży. W 2024 roku odnotowano 651 przypadków przestępstw z nienawiści skierowanych przeciwko obywatelom Ukrainy, a w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku – już 477. Te liczby wskazują na alarmujący trend, który może prowadzić do dalszej eskalacji napięć.

Źródło: Polsat News