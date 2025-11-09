W związku z ostatnim rozkazem Putina ws. przygotowań do testów nuklearnych pojawiła się plotka, jakoby Rosja już je przeprowadzała. Do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który zaprzeczył tej informacji, ale nie wykluczył, że dojdzie do tego w przyszłości.

Pieskow zapewnił Publicznie, że Rosja obecnie nie przeprowadza testów nuklearnych. „Prezydent Rosji Władimir Putin nie wydawał polecenia, aby przystąpić do przygotowań. Najpierw trzeba zrozumieć, czy w ogóle powinniśmy to robić” – przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

„To bardzo poważna decyzja, która musi być uzasadniona i dokładnie przemyślana. Tym właśnie teraz zajmują się nasi specjaliści” – dodał.

Temat pojawił się również w rozmowie Pieskowa z rosyjskim kanałem informacyjnym propagandowym „Rossija 1”. „Jeśli inny kraj naruszy swoje zobowiązania w kwestii prób jądrowych, Rosja będzie musiała to zrobić dla parytetu” – powiedział.

O oficjalnym powrocie do testów nuklearnych mówił podczas spotkania z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Jak uzasadnił, jego decyzja wynika z ostatnich działań Donalda Trumpa, który zapowiedział, że USA powrócą do testów jądrowych.

„Jeżeli Stany Zjednoczone lub inne państwa będące stronami odpowiedniego traktatu przeprowadzą takie testy, to Rosja również będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe” – powiedział Putin.

Źr. WP