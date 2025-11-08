Władimir Putin wydał rozkaz podległym sobie służbom przygotowania do przeprowadzenia prób nuklearnych. Jak twierdzi, to reakcja na ostatnią decyzję Stanów Zjednoczonych w tej kwestii.

Podczas spotkania z członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Władimir Putin poruszył kwestię broni nuklearnej. Jak uzasadnił, jego decyzja wynika z ostatnich działań Donalda Trumpa, który zapowiedział, że USA powrócą do testów jądrowych.

„Jeżeli Stany Zjednoczone lub inne państwa będące stronami odpowiedniego traktatu przeprowadzą takie testy, to Rosja również będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe” – powiedział Putin.

„W związku z tym polecam Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej, służbom specjalnym i właściwym agencjom cywilnym podjęcie wszelkich możliwych działań w celu zebrania dodatkowych informacji na ten temat (…) i przedłożenia uzgodnionych propozycji dotyczących ewentualnego podjęcia prac nad przygotowaniem do testów broni jądrowej” – powiedział Putin.

Niedługo później szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że instrukcja wydana przez Władimira Putina „została przyjęta do realizacji” i trwają już prace nad realizacją.

Źr. Polsat News