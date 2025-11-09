Szef Pentagonu Pete Hegseth porównał obecną sytuację na świecie do tej tuż przed wybuchem II wojny światowej. Wezwał również do tego, aby system zamówień obronnych Stanów Zjednoczonych przestawić na „tory wojenne”.

Hegseth wygłosił przemówienie przed szefami firm z branży przemysłu obronnego, starszymi oficerami i przedstawicielami Kongresu. W wystąpieniu padły niepokojące słowa porównujące obecną sytuację światową, do sytuacji tuż przed wybuchem II wojny światowej.

Szef Pentagonu stwierdził, że należy przestawić system zamówień obronnych na „tory wojenne”. Dodał również, że trzeba się przygotować do „powstrzymania przeciwnika” oraz odpowiedzi na wszelkie zagrożenia zewnętrzne.

„Nasze siły zbrojne potrzebują wszystkich możliwości, aby powstrzymać wszelką agresję. A jeśli zajdzie taka potrzeba, do zdecydowanego pokonania każdego wroga, który odważy się rzucić wyzwanie Ameryce. To tak, jak w 1939 roku (przed rozpoczęciem II wojny światowej – red.) lub, mam nadzieję, jak w 1981 roku (w szczytowym momencie zimnej wojny między Zachodem a ZSRR – red.)” – mówił Hegseth.

„To czas, w którym trzeba działać szybko. Wrogowie się przegrupowują, zagrożenia rosną. Czujecie to. Ja to czuję” – kontynuował. „Nasi przeciwnicy nie siedzą bezczynnie. Działają szybko. Opracowują i wdrażają nowe technologie w tempie, które powinno otrzeźwić każdego Amerykanina, zwłaszcza tych, którzy pracują w Pentagonie lub przedsiębiorstwach zbrojeniowych” – dodał.

„Ich ambicje i zamiary są ambitne, ich działania mówią same za siebie. I, szczerze mówiąc, jesteśmy zbyt powolni, by na nie zareagować” – powiedział Hegseth.

Źr. Polsat News