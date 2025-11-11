Podczas Marszu Niepodległości uczestnicy zaprezentowali wymowny transparent. Uderza on w premiera Donalda Tuska.

Marsz Niepodległości kolejny raz idzie ulicami Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że niemile widzianą personą podczas wydarzenia byłby Donald Tusk. Świadczy o tym jeden z transparentów przygotowanych przez uczestników wydarzenia.

W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak osoby idące w Marszu Niepodległości trzymają przed sobą transparent z wizerunkiem Donalda Tuska. Widnieje na nim wymowny napis: „Polska dziś się upomina – zwrócić Tuska do Berlina”.

Co istotne, w pobliżu transparentu stoi jeden z liderów Konfederacji, czyli Sławomir Mentzen. Popularny prawicowy polityk trzyma w rękach odpaloną racę. – Tusk won do Berlina – tam, gdzie jego miejsce! Tłumy Polaków na Marszu Niepodległości manifestują swoje przywiązanie do Polski i sprzeciw wobec zdradzieckich rządów koalicji Tuska – napisał związany z Konfederacją Tomasz Grabarczyk.

