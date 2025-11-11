Obywatele Wietnamu biorą udział w polskim Święcie Niepodległości. W sieci pojawił się screen z transmisji Telewizji Republika, gdzie widać, w jaki sposób postanowili uczcić wyjątkową rocznicę.

W transmisji Telewizji Republika pokazano Wietnamczyków, którzy zgromadzili się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Byli ubrani w biało-czerwone barwy. Mieli także ze sobą kartki z literami, które ułożyły wymowny napis.

– Dziękujemy za Niepodległą! Wietnamczycy – brzmi napis złożony z pojedynczych liter trzymanych w rękach przez uczestników happeningu. – Wietnamczycy to chyba jedyna grupa imigrantów tak zintegrowana z Polską – napisał internauta, który udostępnił screen w sieci.

Społeczność wietnamska jest dziś jedną z największych grup imigrantów spoza Europy mieszkających w Polsce. Choć oficjalne statystyki wskazują na kilka tysięcy osób deklarujących narodowość wietnamską, to rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. Szacuje się, że obecnie w Polsce żyje od 40 do 80 tysięcy Wietnamczyków, z czego największe skupisko znajduje się w Warszawie i okolicach. To właśnie w stolicy najsilniej widać ich obecność w handlu, gastronomii, edukacji i kulturze.

Dla wielu rodzin Polska stała się miejscem dorastania ich dzieci, budowania przyszłości i codziennego życia. Udział w obchodach Święta Niepodległości może być zatem wyrazem szacunku i identyfikacji z krajem, który przyjął ich i stworzył warunki do rozwoju. Jest to także symboliczny gest współtworzenia wspólnoty, w której – niezależnie od pochodzenia – można czuć się u siebie.

Przeczytaj również: