Obchody Święta Niepodległości w stolicy Polski zostały zakłócone przez głośne gwizdy i buczenia skierowane w stronę prominentnych członków rządu. Podczas uroczystej ceremonii nominacji generalskich na Placu Piłsudskiego, ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Marcin Kierwiński stali się celem negatywnych reakcji części zgromadzonych.

Uroczystości rozpoczęły się od wręczenia nominacji oficerom Wojska Polskiego na stopnie generalskie. Gdy wyczytano nazwiska ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, z tłumu dobiegły głośne gwizdy i okrzyki dezaprobaty. Sytuacja powtórzyła się, gdy Kosiniak-Kamysz podchodził do mównicy, by wygłosić przemówienie. Mimo zakłóceń, ceremonia przebiegła zgodnie z planem, a nominowani oficerowie otrzymali awanse w obecności najwyższych władz państwowych.

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, nie pozostał obojętny na reakcje publiczności. W swojej mowie podkreślił historyczne źródła polskiej niepodległości, stwierdzając: „Krzyk i gwizd nie dały wolności. To praca, modlitwa w sanktuariach od Częstochowy po Gietrzwałd, gdzie poszła pierwsza iskra”. Słowa te można interpretować jako apel o jedność i szacunek dla tradycji narodowej, w kontrze do panującej atmosfery napięcia.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński odniósł się do zdarzenia w mediach społecznościowych. W poście na platformie X napisał: – Agresywne reakcje wielbicieli PiS pokazują jedynie, że dobrze wykonuję swoją pracę. Dziękuję za ten doping. I obiecuję więcej…

Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Centralnym punktem obchodów było przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Prezydent apelował o ambitne cele dla Polski, pytając retorycznie: – My Polacy, żyjący w niewspółmiernie lepszych czasach, chcemy powiedzieć, że nie stać nas na nasze marzenia? Na Centralny Port Komunikacyjny? Na polską żeglugę śródlądową? Że nie stać nas na rozwój polskich portów, polskiego atomu? Nie stać na Centrum Technologii Przełomowych?

Nawrocki podkreślił również potrzebę sprawiedliwości społecznej: – Polacy oczekują sprawiedliwości. Nie chcą politycznych szopek i teatrów. Chcą móc dostać się do lekarza. Chcą móc być wyleczeni. Chcą mniej płacić za prąd, za artykuły spożywcze. Nasza niepodległość, wolność i solidarność to także sprawiedliwość społeczna i tego jako prezydent będę się domagać.

