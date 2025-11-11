Prezydent Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości w Warszawie. W sieci pełno jest nagrań z udziałem głowy państwa.

W warszawskim Marszu Niepodległości udział bierze Prezydent Karol Nawrocki. Głowa państwa dołączył do patriotycznego pochodu i wspólnie ze swoimi rodakami przemierzał ulice Warszawy. W sieci pełno jest nagrań, na których widać Prezydenta.

Na jednym z nich widać, jak uczestnicy Marszu Niepodległości zareagowali na Karola Nawrockiego. Wszyscy, którzy mieli nadzieję, że pomiędzy Prezydentem a jego rodakami może dojść do jakichś niesnasek, byli w błędzie.

Karol Nawrocki był witany bardzo serdecznie. On sam ściskał dłonie innym piechurom i wysyłał im uśmiechy. Widać, że Nawrocki, co pokazują sondaże, faktycznie cieszy się dużym zaufaniem społecznym i – przynajmniej na ten moment – może poszczycić się dużym kredytem zaufania.

Prezydent miasta siedzi przed kamerami i ogląda Marsz Niepodległości, drugi w nim uczestniczy.

