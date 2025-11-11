Były Szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek na antenie Polsat News krytycznie ocenił udział Jarosława Kaczyńskiego w Marszu Niepodległości. Zwrócił uwagę, że wydarzenie organizuje zupełnie inne środowisko polityczne, więc prezes PiS zupełnie tam nie pasuje.

Mastalerek stwierdził, że „dziwi się”, że Kaczyński zdecydował się na udział w tym wydarzeniu. „Nie wiem, kto mu to podpowiedział, dlatego że organizuje ten marsz, który jest gigantycznym sukcesem, środowisko, które się na tym marszu tak naprawdę zbudowało i skonsolidowało, a nie organizuje go PiS, największa partia” – powiedział.

„To powinno być oskarżenie dla największej opozycyjnej, a kiedyś rządzącej partii PiS, że nigdy nie potrafiło zorganizować czegoś na kształt Marszu Niepodległości, że najpierw musiało z tym walczyć, a teraz musi się podpinać” – kontynuował Mastalerek.

„Z drugiej strony, Jarosław Kaczyński, który toczy wojnę w mediach ze Sławomirem Mentzenem tak naprawdę wprasza się na ten Marsz Niepodległości. Aż prosi się o to, żeby wyborcy prawicowi na tym marszu powiedzieli mu, co myślą i jakie mają pretensje do ośmiu lat rządów PiS” – dodał.

Mastalerek podkreślił, że Kaczyński zupełnie nie pasuje do tego wydarzenia. „Gdybym miał coś doradzać prezesowi Kaczyńskiemu, to powiedziałbym mu: „To, że będzie się pan przyklejał do mniejszej partii, marszu, które organizuje mniejsze środowisko, nie pomoże panu. To nie tędy droga”. Prezes Kaczyński często używa takiego zwrotu, że coś pasuje jak pięść do nosa i prezes Kaczyński pasuje do Marszu Niepodległości jak pięść do nosa. Jest w tym całkowicie niewiarygodny” – stwierdził.

Źr. Polsat News