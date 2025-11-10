Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opublikował w mediach społecznościowych emocjonalny wpis. Padło wiele zarzutów pod adresem Donalda Tuska, ale także w kierunku obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a także sędziego, który rozpatrzy wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry.

„Oskarżam Donalda Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia mnie wolności – o sądową ustawkę! Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu, decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony 'dyżurny’ sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty” – rozpoczął swój wpis Ziobro.

Były minister oskarżył Tuska i Żurka o „ukartowanie” sprawy. „Wcześniej, gwałcąc ustawy, wyrzucili niezależnych prezesów sądów, usunęli „niepasujących” im sędziów z wydziałów karnych, zmienili przewodniczących wydziałów i kierowników sekcji. A żeby mieć stuprocentową pewność, skasowali też losowy przydział spraw” – czytamy.

„To dlatego Tusk już dziesięć dni temu, z całkowitą pewnością, pisał, że trafię do aresztu. Żurek spełnił obietnicę – mogą już dowolnie ustawiać swoich „zaufanych” sędziów. I każdego zamknąć na jeden telefon, trzymając za kratami choćby przez dwa lata” – pisze Ziobro.

„Planowali „spektakularny sukces”, z przekazem TVN na żywo i TVP „w likwidacji”. Ale Tuskowi znowu nie wyszło!” – podsumował Ziobro.

