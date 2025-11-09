Sławomir Mentzen w rozmowie na antenie Polsat News bardzo ostro skrytykował niedawne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego pod swoim adresem. Padły nawet dosadne epitety.

Prowadzący Piotr Witwicki i Marcin Fijołek dopytywali posła Konfederacji, czy Jarosław Kaczyński wypowiedział wojnę jego partii. „Kaczyński nam tę wojnę już wypowiedział chyba jeszcze w czerwcu, w związku z czym to już jest wiele miesięcy tej wojny” – odparł Mentzen.

„Natomiast warto zwrócić uwagę na metody, którymi się posługuje Jarosław Kaczyński i całe Prawo i Sprawiedliwość. Przecież ten przekaz dnia, który został ujawniony przez dziennikarzy WP, to jest stek kłamstw dla każdego zupełnie oczywistych” – dodał Mentzen.

„Nawet był niedawno artykuł z wypowiedziami posłów PiS-u, którzy mówili, że to jest kompletnie bez sensu, że każdy wie, że te zarzuty są kompletnie nieprawdziwe. Żeby oskarżać mnie o to, że ja popierałem lockdowny, że ja popieram banderyzm, to trzeba mieć coś nie tak z głową. Ewentualnie trzeba być zwyczajnym kłamcą” – mówił Mentzen.

Jeden z dziennikarzy przypomniał też wypowiedź Kaczyńskiego, w której mówił, że Mentzen „cierpi na pewne niedostatki”. Dziennikarz dopytał, czy lider Konfederacji odebrał te słowa jako przytyk do jego choroby, czyli zespołu Aspergera. „Oczywiście, że tak. Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem i wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie” – powiedział poseł Konfederacji.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News