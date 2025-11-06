Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opublikował mocny wpis na temat czwartkowych wydarzeń. Po burzliwych obradach sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry.

Sejmowa komisja regulaminowa zaakceptowała wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze. Decyzja ta otwiera drogę do pociągnięcia polityka do odpowiedzialności karnej. Wszystko zależy jednak jeszcze od głosowania w Sejmie.

Decyzja komisji wywołała mnóstwo komentarzy. Nie przebierał w słowach również Jarosław Kaczyński, który opublikował w mediach społecznościowych mocny wpis.

„Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość. Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy…” – pisze Kaczyński.

„Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę… Sprawiedliwość dopiero nadejdzie” – podsumował Kaczyński.

Źr. dorzeczy.pl; x