Prezydent Karol Nawrocki potwierdził spekulacje i zapowiedział, że weźmie udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie. Hasło tegorocznego Marszu to „Jeden naród – silna Polska”.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Nawrocki zapowiada swój udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. Przyznał, iż „to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada”.

„Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny – ponad wszelkimi podziałami” – podkreślił.

Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę na hasło tegorocznego marszu: „Jeden naród – silna Polska”. „To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę” – powiedział prezydent.

Do zobaczenia na Marszu Niepodległości! 🇵🇱 pic.twitter.com/7TvlbZ5VI6 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 8, 2025

Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego.

Przeczytaj również:

Źr. X; RMF FM