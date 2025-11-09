Sejm przegłosował uchylenie immunitetu dla Zbigniewa Ziobry, który aktualnie przebywa na Węgrzech. Tymczasem, były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zachęca byłego ministra, aby skorzystał z azylu politycznego.

Romanowski od grudnia 2024 r. przebywa na Węgrzech. Tamtejszy rząd udzielił mu azylu politycznego, gdyż w Polsce Sejm przegłosował uchylenie mu immunitetu. W ostatnim tygodniu również były minister Zbigniew Ziobro stracił immunitet. Również on przebywa na Węgrzech, ale na razie jeszcze nie wystąpił o azyl polityczny.

Romanowski w rozmowie z Polsat News stwierdził, iż doradzałby Ziobrze skorzystanie z azylu. „Ja na pewno bym zachęcał, żeby skorzystać z możliwości ochrony prawnej, ponieważ te zarzuty, które formułuje się w stosunku do pana ministra mają dokładnie ten sam charakter, co w stosunku do mnie. Tak samo nie ma szans na dostęp do uczciwego procesu, ale to oczywiście decyzja ministra i jego ocena, w jaki sposób skuteczniej zwalczać to bezprawie, które teraz dzieje się w Polsce” – powiedział.

„Myślę, że pan minister Ziobro rzeczywiście ma się czego obawiać, patrząc na to, że bezprawnie została przejęta prokuratura. Mamy do czynienia z przestępcami, ponieważ sprawowanie funkcji prokuratorskich, funkcyjnych przez ludzi nieuprawnionych jest działaniem bezprawnym, tak samo jak likwidacja losowego przydziału spraw w sądach, szczególnie w sprawach odwoławczych. To są rzeczy, które przypominają Białoruś, a nie państwo prawa” – powiedział Romanowski.

Według twierdzeń Romanowskiego, w Polsce „nie mamy obecnie do czynienia z wymiarem sprawiedliwości”. „Mamy do czynienia z bandytami w togach prokuratorskich, sędziowskich, w związku z tym trudno uciekać przed czymś, czego nie ma. Minister Ziobro na pewno podejmie taką decyzję, która będzie najlepsza dla Polski, tak jak zawsze” – mówił.

Źr. Polsat News