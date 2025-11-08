Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro połączył się z Budapesztu z Radiem Maryja i odniósł się do sprawy jego zarzutów. Polityk zapowiedział, że podejmie „rozmaite działania”, ale w tym momencie wszystkiego nie chce ujawniać.

Ziobro usłyszał pytanie, czy wystąpi o azyl na Węgrzech. Polityk nie odpowiedział wprost, ale zapowiedział, że o tym, jakie będzie podejmował działania, będzie informował „w miarę upływu czasu”.

Poprosił o zrozumienie, gdyż słuchają go „nie tylko osoby życzliwe, ale i ludzie, którzy – w jego ocenie – są przestępcami i pełnią ważne funkcje w organach ścigania i wymiarze sprawiedliwości, wykonując polecenia Tuska, m.in. formułując tak fałszywe zarzuty rodem, można powiedzieć, z czasów lat 50., kiedy za niewinność ludzi oskarżano”.

„W tej chwili wszystkiego o swoich zamierzeniach mówić nie będę. Będę podejmował rozmaite działania prawne i polityczne, takie, które uznam, że będą skuteczne w walce z tymi złymi ludźmi i na pewno nie będę dawał sobie zamknąć ust” – zaznaczył Ziobro.

Były minister stwierdził, że już od wielu tygodni zapowiadał swój wyjazd do Budapesztu. „Teoretycznie nie powinni być zaskoczeni. Okazuje się, że i tę sprawę zawalili. Pewnie gdyby zrobili to w innym terminie, byłbym w Polsce, w polskim Sejmie i zapewne zrealizowaliby skutecznie całe swoje przedsięwzięcie” – powiedział Ziobro.

Źr. RMF FM; Radio Maryja