Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro połączył się z Budapesztu z dziennikarzami Telewizji Republika i skomentował dzisiejsze głosowanie. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobrze i zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie.

„Prawda jest najważniejsza, dobrze, że tak się stało. Wyszła na jaw ewidentna ustawka” – powiedział Ziobro. To pierwsze wystąpienie byłego ministra po dzisiejszym głosowaniu Sejmu, na którym uchylono mu immunitet.

„Donald Tusk dobre kilka dni temu napisał na Twitterze, że będzie areszt. On nie napisał, że może być areszt, że liczy na areszt, że wiele wskazuje, że będzie areszt. On napisał: areszt i kropka. Dlaczego mógł tak napisać? Dlatego, że przez te ostatnie długie miesiące Bodnar a potem Żurek, pod jego nadzorem, na jego polityczne zlecenie przejmowali wymiar sprawiedliwości” – mówił Ziobro.

„Można powiedzieć, że „król Europy” jest tak naprawdę królem złodziei” – powiedział.

Ziobro ocenił, że działania przeciwko niemu wynikają z zemsty za prowadzenie spraw osób z otoczenia Tuska. „Jeden za drugim, można powiedzieć, to jest skorumpowany, biorący łapówki polityk albo złodziej albo jeszcze inny przestępca zaangażowany w rozmaite struktury przestępcze. Więc oni wiedzą, że prawda jest dla nich bolesna, oni prawdy się boją, ale prawdy się nie da aresztować” – mówił.

Ziobro podkreślił, że „wolność przyjdzie do Polski w swoim czasie”, a osoby odpowiedzialne za obecne działania poniosą konsekwencje.

Źr. Telewizja Republika, Interia