Z najnowszego badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą byłaby Koalicja Obywatelska.

Formacja, której przewodniczy Donald Tusk, zgodnie z wynikami przeprowadzonego badania, zebrałaby 33 proc. głosów, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z badaniem z początku października. W tym samym sondażu PiS nie zwiększył swojego poparcia, a wręcz utracił jeden punkt procentowy. Obecnie znajduje się ono na poziomie 27,4 proc. głosów, co sprawia, że przewaga KO nad partią rządzącą się powiększyła.

Na podium znalazła się także Konfederacja, którą wskazało 12,6 proc. respondentów, co oznacza spadek o 2,4 pkt proc. względem poprzedniego badania. W Sejmie znalazłyby się również Lewica z wynikiem 6,3 proc. poparcia (wzrost o 0,9 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą popiera 5,9 proc. ankietowanych (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Analitycy zwracają uwagę, że chociaż KO teraz prowadzi, to nie oznacza gwarantowanego zwycięstwa — kluczowe będzie, jak zmobilizują się wyborcy oraz czy partie wykorzystają swój moment w kampanii. Zmiany w poparciu wskazują jednak na istotny trend, który w najbliższych miesiącach może wpłynąć na układ sił w Sejmie.

Według analityków cytowanych przez WP, rozkład poparcia wskazuje na stabilizację sceny politycznej, ale też wyraźne różnicowanie elektoratów. KO zyskuje głównie wśród wyborców dużych miast i osób deklarujących aktywność obywatelską, natomiast PiS zachowuje silne poparcie w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Sondaż sugeruje również, że przed najbliższymi miesiącami kluczowe mogą okazać się kwestie gospodarcze oraz tempo wdrażania zapowiadanych reform.

