Dziś media obiegła informacja o śmierci Pono, rapera znanego m.in. z Zip Składu czy z Zipery. Jednego z prekursorów tej muzyki w Polsce. Na wieść o śmierci kolegi łez nie umiał powstrzymać Numer Raz.

– Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś – napisał Sokół na swoim profilu społecznościowym potwierdzając śmierć Pono.

Informacja o śmierci rapera została opublikowana również na profilu Zip Składu, czyli rodzimej ekipy Pono, z którą zaczynał swoją przygodę z muzyką i wypłynął na szersze wody. – Żegnaj Bracie! Pono 1976-2025 – napisano.

Śmierć Pono wstrząsnęła środowiskiem hip-hopowym w Polsce. Wielu raperów komentowało nagłe odejście swojego kolegi po fachu. Głos zabrał także Numer Raz, który nagrał wideo. Były członek składu Warszafski Deszcz był wstrząśnięty. Przyznał, że nadal nie może uwierzyć w to, że Pono już nie ma.

W pewnym momencie Numer Raz nie wytrzymał i rozpłakał się na wizji, podczas transmisji w mediach społecznościowych. – Odszedł od nas Pono moi drodzy. Kurde, to jest po prostu… ja nie wiem… – mówił wyraźnie zszokowany Numer Raz.

Rafał Artur Poniedzielski, znany pod pseudonimem Pono, urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Był jednym z ważniejszych głosów polskiej sceny hip-hopowej – aktywny rapowo od 1996 roku, współtworzył m.in. zespoły ZIP Skład i Zipera, a także realizował własną solową twórczość. Pono wyróżniał się nie tylko tekstami, ale także społecznym zaangażowaniem – był współzałożycielem fundacji działającej na rzecz potrzebujących dzieci.

